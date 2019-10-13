921 مليون جنيه لمواجهة زيادة الأحمال فى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

يتابع المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنجازات شركتى مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، والتى تضم بنطاق عملها محافظات "الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد".



واستعرض المهندس رأفت حسين إبراهيم شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريرًا تضمن ميزانية العام المالى 2018/ 2019، والتى تمت مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر.



وأوضح رأفت حسين إبراهيم شمعة أن أقصى حمل للشركة خلال عام 2018/2019 بلغ 2978 م. وات بنسبة تطور 0.74% عن العام السابق، وبلغ عدد المشتركين بالشركة خلال عام 2018/2019، 3893 ألف مشترك بزيادة قدرها 158 ألف مشترك عن العام السابق.



وقال إنه لمجابهة التطور فى الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشــروعــــات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميع الأغراض، فقد قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية متعددة الجوانب (طموحة – ذاتى – تعديل مسارات) بتكلفة تصل إلى حوالى 921,340 مليون جنيه تمثلت فى الآتى:



إنشاء 13 لوحة توزيع جديدة بمراكز الأحمال، وإضافة خطوط جديدة جهد متوسط بطول 1171.67 كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها، وزيادة مقاطع الكابلات والموصلات لمجابهة تطور الأحمال بطول 54.2 كم، وإضافة 800.6 كم على شبكة الجهد المنخفض لتقصير اطوال السورتيهات، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول 1257.75 كم، وإضافة 410 محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال.



وأوضح أنه تم تركيب 9 منظمات جهد على شبكة الجهد المتوسط 22 ك. ف، و11 ك. ف ليصبح المركب بالشبكة 88 منظم جهد، وتطبيق نظام الصيانة طبقًا لحالة المعدة واستخدام كاميرات التصوير الحرارى ومعالجة النقاط الساخنة أثناء تنفيذ برامج الصيانة الدورية للمحافظة على حالة المهمات وضمان أدائها بكفاءة عالية، وذلك لتلافى حدوث الأعطال وتقليل زمن الفصل بالصيانة المبرمجة ومن ثم تحسين مؤشرات الجودة للفصل المبرمج، حيث تم شراء 12 كاميرا تصوير حرارى، وتم تركيب 50 جهاز فصل وتوصيل تلقائى (Recloser) ليصبح المركب بالشبكة 80 جهازا، وتم تركيب مكثفات جهد متوسط ومنخفض بقدرة 85.3272 م. فار خلال العام المالى 2018/2019 ليصبح إجمالى قدرة المكثفات المركبة بالشبكة 534.62 م. فار.



وحول خطط الشركة للتطوير، قال رأفت حسين إبراهيم شمعة إنه تم تنفيذ الخطة الطموحة خلال عام 2018/2019 بنسبة 100%، وتم تنفيذ الخطة الممولة ذاتيا، خلال عام 2018/2019 بقيمة 412.888 مليون جنيه من الموازنة المعتمدة لعام 2018/2019 البالغ قيمتها 263.613 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ قدرها 156.6%، كما تم تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، حيث تم تعديل مسار 196 عملية بإجمالي أطوال كابلات 114.24 كم بنسبة تنفيذ 100% .



وعن المشروعات المنفذة للغير، أوضح رأفت حسين إبراهيم شمعة أن الشركة تقوم بتنفيذ المقايسات للمشتركين فى إطار رغبة الشركة فى زيادة إيراداتها من جهة والتأكد من المواصفات الفنية للمكونات التى يتم تركيبها للمشتركين من جهة أخرى، وقد قامت الشركة بتنفيذ مقايسات ومشروعات للغير خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ 1.190 مليار جنيه بنسبة تحقيق أهداف قدرها 118.6% عن المستهدف 2018/2019 وبنسبة تطور 9.7%.