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فن

راغب علامة يتألق في حفل غنائي بالقاهرة بحضور نجوم الفن والمشاهير.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
صدى البلد
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محمد صبحى
أحيا النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائياً، مساء أمس السبت في ختام عرض ازياء أيمن لحموني، ضم عدداً كبيراً من نجوم الفن والمشاهير وذلك داخل أحد الفنادق النيلية الشهيرة. 

وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية بوسي شلبي، وتالقت الفنانة أروي جودة بفستان العروس خلال عرض الأزياء. 

وكان ضمن الحضور السفير السورى بسام درويش ، وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، والخبير السياحى علاء الشربينى ، وحرمه الفنانة سهير رمزي ، والإعلامى تامر الصرافى، وحرمه الفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة داليا مصطفى والفنانه سلوى محمد على، والمنتج كامل ابوعلى وحرمه فايزه ابوعلى، ورجل الأعمال طارق صادق وحرمه الفنانة صابرين والفنانة سوزان نجم الدين والمخرج احمد ماجد المصرى والاعلامية مروة صبرى والدكتور سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبدالعاطى وسمر الشاعر والكاتبه مها مدبولى ، والفنانة منه فضالي التي شاركت راغب علامة الغناء والرقص علي خشبة المسرح خلال تقديمه "اللي باعنا".
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