برلماني: تركيا تتحمل المسئولية كاملة عن عدوانها على سوريا

أعلن النائب محمد المسعود، عضو الهيئتين البرلمانية والعليا بحزب مستقبل وطن، إدانته الاعتداء التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أن تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانها السافر في سوريا.





وأكد المسعود في بيان له، أنه على المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف العدوان التركي على سوريا، خاصة أنه ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول وقرارات مجلس الأمن.





وأشار إلى أن تركيا تحاول إستغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها والاعتداء على شعبها العربي، لافتا إلى أن النظام التركي يسعى إلى تصدير الأزمات الداخلية بالاندفاع في سياسته العدوانية.



