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برلمان

برلماني: تركيا تتحمل المسئولية كاملة عن عدوانها على سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:30 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
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فريدة محمد
أعلن النائب محمد المسعود، عضو الهيئتين البرلمانية والعليا بحزب مستقبل وطن، إدانته الاعتداء التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أن تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانها السافر في سوريا.

وأكد المسعود في بيان له، أنه على المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف العدوان التركي على سوريا، خاصة أنه ينتهك القانون الدولي وسيادة الدول وقرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى أن تركيا تحاول إستغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها والاعتداء على شعبها العربي، لافتا إلى أن النظام التركي يسعى إلى تصدير الأزمات الداخلية بالاندفاع في سياسته العدوانية.

وشدد على أن العدوان على الأراضي السورية بمثابة احتلال غير مقبول لدولة عربية ويجب على الدول العربية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه ذلك.
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