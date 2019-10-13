المالية تحتفي برموز العطاء الوطني من قدامى العاملين.. صور

احتفت وزارة المالية، لأول مرة، برموز العطاء الوطني من قياداتها السابقين الذين أحيلوا للمعاش، فى تقليد جديد أرساه وزير المالية، تقديرًا لما بذلوه من جهود مثمرة فى أداء واجباتهم الوظيفية استشعارًا بمسئوليتهم الوطنية.



أطلق الوزير، خلال الاحتفال، مبادرة سنوية جديدة بعنوان: «يوم الوفاء» لتكريم قدامي العاملين بمختلف القطاعات بوزارة المالية ممن تقاعدوا عن العمل لبلوغ سن المعاش، موضحًا أن وزارة المالية ستنظم خلال شهر أكتوبر من كل عام، بالتزامن مع انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، احتفالًا لتكريم كوادرها المتميزة ممن يبلغون سن التقاعد من الوزارة ومصالحها المختلفة؛ اعترافًا بما قدموه طوال سنوات خدمتهم من جهد في خدمة الوطن مدركين الدور المحورى للوزارة فى النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارها المسئولة عن إعداد وتنفيذ السياسات المالية للدولة.



وأضاف أن الاحتفال بقدامي العاملين بوزارة المالية، يأتى اقتداءً بما أرسته قواتنا المسلحة وشرطتنا العظيمة، لتحقيق التواصل بين كل الأجيال بالوزارة ومختلف مصالحها، ولنؤكد لجموع العاملين أن عطاءهم طوال مدة خدمتهم، محل تقدير؛ بما يُسهم فى تحفيز شباب العاملين لبذل قصارى جهدهم في إنجاز مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية، حيث يستشعرون بهذا التكريم أن تفانيهم وإخلاصهم محل تقدير من الدولة والمجتمع، وأنهم قد تسلموا راية العمل الجاد ممن سبقوهم فى مسيرة العطاء الوطنى.



أشار إلى أنه منذ أن تولي مسئولية وزارة المالية، يحرص على تحسين بيئة العمل، وترسيخ دعائم الأسرة الواحدة بين جميع العاملين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، ويبحث عن أفضل آليات التحفيز المعنوي والمادي لهم خاصة أنهم يعكفون ساعات طويلة في العمل بتفانٍ لفترات قد تكون أطول من تلك التى يقضونها مع أسرهم.



وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أن الاحتفاء بقدامى العاملين المتميزين المحالين للمعاش يُعد من أهم آليات تعزيز الراوبط الاجتماعية التي تلعب دورًا مهمًا في نقل الخبرات إلى شباب العاملين.



وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن الاحتفال بقدامي العاملين الذين بلغوا سن التقاعد، أمر مهم لتوثيق الصلة بين العاملين؛ بحيث يتذكر الجيل الحالي من سبقوهم في الخدمة واستفادوا من خبراتهم فى إنجاز أعمالهم، لافتًا إلى أنه يدرك أهمية العلاقات الإنسانية الراقية بين الزملاء وتأثيرها الإيجابي فى خلق بيئة عمل تحفيزية.



ووجَّه رؤساء القطاعات بوزارة المالية، الشكر للوزير علي مبادرته الطيبة بتكريم قدامي العاملين المحالين للمعاش، معتبرين أن الآثار الإيجابية لهذا التكريم تمتد للعاملين الذين مازالوا فى الخدمة أيضًا، حيث يدركون مدى رعاية الوزارة لأبنائها، وتقديرها لجهودهم المخلصة فى خدمة الوطن.

