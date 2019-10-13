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رياضة

بلجيكا تواجه كازاخستان اليوم ضمن تصفيات يورو 2020

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
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محمد السعيد
يحل منتخب بلجيكا ضيفا على نظيره منتخب كازخستان، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، ضمن الجولة الثامنة، من تصفيات يورو 2020.

ويدخل منتخب بلجيكا المباراة بدون أي ضغوطات بعد أن حجز بطاقة التأهل في الجولة الماضية، بينما يطمح منتخب كازاخستان في تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره.

ويحتل منتخب بلجيكا صدارة ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد منتخب كازاخستان في المركز الرابع بسبع نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020، ألمانيا مع إستونيا، المجر مع إذربيجان، قبرص مع روسيا، ويلز مع كرواتيا، روسيا البيضاء مع هولندا، سلوفينيا مع النمسا، بولندا مع مقدونيا الشمالية.
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