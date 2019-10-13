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أخبار العالم

الأمم المتحدة: تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ يهيئ فرص العمل ويوفر الأموال

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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محمود نوفل
قال انطونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة "لقد قمت، طيلة حياتي ومساري المهني، بزيارة العديد من المجتمعات المحلية المتضررة بظواهر المناخ الشديدة والمخاطر الطبيعية الأخرى حيث كنت شاهدا، من منطقة جنوب المحيط الهادئ إلى موزامبيق فمنطقة البحر الكاريبي وغيرها، على ما تخلفه حالة الطوارئ المناخية من آثار تدمر المجتمعات المحلية القليلة المنعة وتغير مسار الحياة فيها."

جاء ذلك في الكلمة التي القاها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة : إن الكوارث تتسبب في معاناة فظيعة، ويمكن أن تطمس في لحظة واحدة ما تحقق من مكاسب التنمية خلال عقود من الزمن حيث سيشهد العالم في العقد القادم استثمارات بقيمة عدة تريليونات من الدولارات في تشييد المساكن والمدارس والمستشفيات الجديدة وغير ذلك من البنى التحتية.

كما طالب غوتيريش " التبنؤ بمسألة القدرة على تحمل تغير المناخ والحد من الكوارث الطبيعية الصدارة لدى الاضطلاع بهذه الاستثمارات."

وتابع : هناك حجج اقتصادية قوية ترجح كفة اتخاذ إجراءات من هذا القبيل فجعل البنى التحتية أكثر قدرة على تحمل تغير المناخ يمكن أن يحقق نسبة عائد إلى التكاليف تبلغ حوالي ستة إلى واحد إذ يمكن توفير ستة دولارات مقابل كل دولار يستثمر."

وإختتم الأمين العام رسالته قائلا :هذا يعني أن الاستثمار في تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ يهيئ فرص العمل ويوفر الأموال.
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