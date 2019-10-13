سامي العثمان: عاصفة الحزم أنقذت العالم العربي من التمدد الإيراني

وأشار إلى أن هناك جدية في إنهاء الحرب في اليمن، بشكل أو بآخر، من طرف الحوثيين والتحالف العربي بقيادة السعودية، فقد أعلن الحوثيون توقف عملياتهم العسكرية لاستهداف الأراضي السعودية، لافتا إلى أن هذه الخطوة لا تعني خروج الحوثيين من عباءة إيران، ولكن دعم إيران للحوثي ضعف بسبب المقاطعة الأمريكية، حيث أصبحت محاصرة ووضعها الاقتصادي شبه منهار، وبالتالي فالحوثي فقد مصدر التمويل.





وقال الإعلامي السعودي، إن السعودية ليس لديها مشكلة مع الحوثي، شرط أن يعود لطاولة الحوار وأن ينزع سلاحه وفكك السلاح العسكري، لأنه مكون رئيس من الشعب اليمني.



قال سامي العثمان، رئيس تحرير صحيفة "العرب اليوم" مؤسس اتحاد الإعلاميين العرب عبر القارات، إن السعودية ليس لديها أي مشكلات مع الشيعة، بل إنها تمتلك علاقات قوية وجيدة معهم.وأضاف سامي العثمان، في حوار لـ«صدى البلد»، أن السعودية لديها تقارب سني شيعي، كما أن لديها تقاربا مع شيعة العراق، بل إن السعودية بها شيعة وهم شركاء في الوطن والهوية، ويمارسون مذهبهم ضمن حدود لا يخرجون عنها.وأوضح أن إيران استطاعت أن تنشر أفكارها الطائفية في العالم، والآن بات هناك نوع من الوعي، مؤكدا أن السعودية ليس لديها مع الشيعة أي صدام، لافتا إلى أن الشيعة بوجه عام يحتاجون إلى توعية فقط، وليس لدينا أي مشكلة ضد مذهبهم، بل الأهم أن يكون لديهم هوية وطنية للأرض التي يعيشون عليها.وأشار إلى أن "حرب السعودية على الحوثيين لا تعود إلى كونهم شيعة، بل إن هناك يمنيين شيعة يعيشون في السعودية ولم نكن نفرق بينهم وبين السنة، والفروق بين الشيعة والسنة بدأت منذ وصول الخميني إلى سدة الحكم في إيران، وكذا الأمر مع بشار الأسد في سوريا، ودعم السعودية لليمن يأتي من باب الوقوف مع الشعب ضد الظلم والطغيان".في سياق متصل، قال سامي العثمان، إن الحديث عن تورط السعودية في حرب اليمن غير صحيح، بل إن السعودية لو لم تتخذ قرار «عاصفة الحزم» كان عبد الملك الحوثي وصل إلى العمق الاستراتيجي للعالم العربي، فالسعودية شكلت سدا منيعا لمنع تحقق المشروع الفارسي من اليمن إلى العالم العربي.وأضاف أن السعودية رفعت راية الدفاع عن الأمة العربية وحماية العمق الاستراتيجي من خلال قرار الحرب على الحوثي، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة في اليمن ليست حربا حوثية بل إن الحرب في اليمن هي حرب كونية، إذ إن أوروبا وأمريكا وبريطانيا وروسيا والصين والغرب يدعم هذه الحرب لبيع السلاح، وبالتالي فالضحية هم العرب.وأكد أن هذا الدعم الغربي والأمريكي أحد أسباب إطالة أمد «عاصفة الحزم»، بالإضافة إلى أن هذه الحرب هي حرب عصابات، ممثلا على هذا بحرب أمريكا في فيتنام، حيث انسحبت القوات الأمريكية بعد 10 سنوات لم تستطع فيها أن تحقق غرضها في فيتنام، وتضاريس اليمن مثلها مثل تضاريس فيتنام، الفارق أن فيتنام غابات وسهول واليمن جبال.