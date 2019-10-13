20 جنيها.. شرط فؤاد شفيق لتصوير مشهد أمام أم كلثوم



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 13 أكتوبر من عام 1899 ورحل عن دنيانا في 2 سبتمبر من عام 1964.



ومن المواقف الغريبة في حياة الفنان الراحل فؤاد شفيق أنه اشترط علي مخرج فيلم "سلامة" بطولة أم كلثوم ويحيي شاهين الحصول علي 20 جنيها عندما طلب منه المخرج توجو مزراحي تمثيل مشهد تدفعه فيه أم كلثوم بيدها ليسقط في نافورة مملؤة بالمياه.



المخرج توجو مزراحي سأل فؤاد شفيق عن سبب هذا الشرط، فقال له الممثل الراحل "بسبب علاج الانفلونزا التي ساصاب بها بعد سقوطي في الماء وابتلال ملابسي وجسمي في عز الشتاء".



اعتقد المخرج توجو مزراحي أنه يمزح ولكن فؤاد شفيق كان جادا ولم يتنازل عن شرطه وأبي أن يمثل مشهد السقوط في النافورة قبل أن تكون الجنيهات العشرين في جيبه، وقد كان له ما أراد حسبما نشرت إحدى المجلات الفنية القديمة.