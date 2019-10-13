نائب السويس يطالب بإعادة تقسيم المحافظة إداريا

قدّم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلبًا إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لإعادة تقسيم محافظة السويس إداريا بإنشاء مدينة جديدة للجناين، بدلا من حي الجناين وإنشاء حي السلام.



وقال النائب في طلبه: "استنادًا إلى المادة 134 من الدستور، برجاء التكرم بتوجيه طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول المشاكل التي تعاني منها محافظة السويس، بسبب تعثر مشاريع التنمية المحلية بالمحافظة، أبرزها عدم إعمال المخطط العام والتفصيلي للمحافظة".



كما طالب بإعادة النظر في تقسيم محافظة السويس إداريا، وإنشاء حي السلام نظرا للمساحة الكبيرة لهذه المنطقة وتوفير مخصصات مالية لها لتطوير البنية الأساسية لها التي يقطنها عشرات الآلاف من الأسر، فضلا عن إنشاء مدينة الجناين، موضحا أن الأسباب وراء هذا الطلب باعتبارها مطلبًا عادلًا لتحقيق خدمات أفضل وأرقى للمواطنين فى مناحي الحياة المختلفة من أجل التنمية الحقيقية لبلادنا.



وأرفق النائب مع الطلب مذكرة شارحة وملفا كاملا عن مقومات وامكانيات وموقع مدينة "السلام" وحي "الجناين" والمشاكل التي يعاني منها وآليات حلها فى ظل التوسعات العمرانية الجديدة.



يذكر أن النائب عبد الحميد كمال، تقدم بطلب فى سبتمبر 2016 إلى رئيس الوزراء من أجل حل مشاكل السلام والجناين بالسويس، وتحويل الأولى إلى حي والثانية إلى مدينة، وقدم النائب ملفا آخر إلى رئيس مجلس النواب في هذا الصدد لسرعة اتخاذ قرار في هذا الأمر.