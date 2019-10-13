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ديني

أشعر بضيق الصدر باستمرار فماذا أفعل.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:59 ص
أشعر بضيق الصدر باستمرار
أشعر بضيق الصدر باستمرار فماذا أفعل
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محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " أشعر بضيق الصدر باستمرار فماذا أفعل؟

أجب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجب أولًا المحافظة على الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه، وأن يكون المؤمن دائمًا على وضوء، وذكر الله كثيرا ، والصلاة على النبي لأن بها تنفرج المحن والكروب.

وأكمل: خير الذكر تلاوة القرآن يوميًا، ورد من القرآن بشكل مستمر ، وعندما يشعر المؤمن أنه في طاعة أي هموم ستزول لن تشعر بأي شيء.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بترديد «12 كلمة» في الصباح والمساء.

واستشهد «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما ورد في صحيح البخاري، أنه كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا نَامَ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

وصية النبي بإطعام الطعام
ومن جانبها قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه وصانا بإطعام الطعام وحُسن الكلام.

وأوضحت «عمارة» في احدى البرامج الفضائية ، أنه عندما كان النبي -صلى الله عليه وسلم -يُسأل: «أي الإسلام خير، فقال: حُسن الكلام وبذل الطعام »، أن إطعام الطعام من الأمور التي تؤدي إلى إنعاش الحالة الإنسانية، وتخلق نوعًا من الود والرحمة والوئام بين الناس وبعضها منوهة بأنه أيضًا من موجبات الجنة.

واستشهدت بما روي أن رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».
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