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أخبار العالم

بدء التصويت في الانتخابات التشريعية ببولندا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تحت مراكز الاقتراع ،اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين البولنديين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في وارسو. 
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أنه من المتوقع فوز حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الذي يحكم بولندا منذ عام 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي، في الانتخابات التشريعية البولندية، وذلك بفضل برنامجه الاجتماعي الذي وعد فيه بتقديم مساعدات اجتماعية جديدة وخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور. 

وسيختار الناخبون في بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، أعضاء البرلمان المكون من 460 مقعدا، ومجلس الشيوخ 100 مقعد.
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