في الذكرى الـ 46 للنصر .. ماذا فعلت المقاولون العرب في حرب أكتوبر

قال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بشركةً المقاولون العرب، إنها قدمت أكثر من ٥٠٠ شهيد خلال الحرب ما بين مهندس وعامل وشاركت في بناء حائط الصواريخ الذي حمى سماء مصر.



وأضاف : تقف اليوم المقاولون العرب خلف القيادة السياسية في تنفيذ مخططات التنمية المستدامة بسيناء حيث شيدت المطارات والموانئ والطرق ومحطات المياه والصرف والتحلية والانفاق أسفل القناة والكباري العائمة والمعديات.



ونظم قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب احتفالية تكريم لأبطال ومصابي حرب أكتوبر المجيدة وشهداء الحرب على الإرهاب بنادي عثماسون الرياضي بالإسماعيلية، حيث قام المهندس مبارك منصور مبارك رئيس القطاع بتكريم اللواء أ.ح يسري عمارة الذي قام بأسر القائد الإسرائيلي عساف ياجوري واللواء فخري العيسوي، كما تم تكريم اسم العقيد صاعقة مصطفي الخياط من شهداء الحرب على الإرهاب بسيناء والعريف مقاتل صالح حسن ذكي مصاب عمليات ١٢ أكتوبر والعريف مقاتل إبراهيم سعد الدين والمقاتل عبدالعزيز محمود المغربي والمقاتل عبدالرحمن عطية سالم وهم من أبناء شركة المقاولون العرب.



وقال مبارك ، إن الدولة المصرية تقود عبورا جديدا بهدف تنمية سيناء وان شركة المقاولون العرب لها الشرف في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.



وأشار مبارك الي دور شركة المقاولون العرب الوطني في المشاركة في إنشاء ميناء نوبييع البحري والمطارات والأنفاق أسفل قناة السويس والمعديات والكباري العائمة.



وفي كلمته أشار اللواء يسري عمارة لإيمان الجندي المصري العميق بقضية بلاده وحتمية تطهير الأرض المصرية من المحتل الغاشم وتحدث عن دور شركات المقاولات الوطنية وعلى رأسها المقاولون العرب في الوقوف خلف الدولة المصرية وقواتها المسلحة في حرب أكتوبر حتى تحقق النصر.