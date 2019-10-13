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منوعات

سامسونج بني سويف: إنتاجنا مكتوب عليه صنع فى مصر.. ونصدر إلى 36 دولة حول العالم

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:39 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
احتفالًا بمرور 6 سنوات على إنشاء مصنع سامسونج ببني سويف، أعلنت سامسونج إلكترونيكس- مصر عن عزمها تصنيع وبيع شاشات التليفزيون QLED بتقنية 8K للمرة الأولى في مصر، وذلك بعد إطلاق خط كامل منها عالميًا في النصف الأول من هذا العام.

وأشاد المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات في شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، بالتقدم الذى أحرزه مصنع بني سويف على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن خطط سامسونج لتصنيع أحدث منتجات شاشات التليفزيون QLED 8K للمرة الأولى في مصر يعد خطوة هامة وتطورًا كبيرًا ودليل على ثقة سامسونج العالمية في القدرات التنافسية للمنتج المصري، وخاصة قدرات المصنع كونه ينتج الحصة الأكبر من منتجات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط، وافريقيا، وجنوب أوروبا، مما يساهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة.

وأضاف قاسم حسن أن مصنع سامسونج في بنى سويف لتصنيع التليفزيونات يصدر 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم، ويعمل به نحو 1500 عامل، لافتًا إلى أن المصنع تسبب في إقامة منطقة صناعية في محافظة بنى سويف، وهو يعد المصنع الأول من نوعه لشركة سامسونج فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتمد على أحدث تكنولوجيا عالمية فى إنتاج تلفزيوناتQLED المتطورة، وبلغت الاستثمارات الإجمالية للمصنع 270 مليون دولار، ويُعتبر واحدًا من 14 مصنعًا لسامسونج على مستوى العالم متخصص فى إنتاج التليفزيونات.

وأوضح قاسم أن سامسونج تعمل من خلال شاشاتها الجديدة لعام 2019 على الإرتقاء بالجودة البصرية والدقة إلى مستوى جديد كليًا، فتأتي شاشات QLED 2019 معززة بتقنية HDR، مما يمنح أقصى درجة من السطوع لإعدادات وظروف المشاهد في الغرفة، وبذلك تظهر المشاهد المعززة بـ Quantum HDR أكثر ديناميكية. من الممكن الآن مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 8K علي التليفزيون، من خلال المعالج Quantum Processor الذي طورته سامسونج، ليكون التليفزيون قادرًا على ترقية جودة المحتوى البصري وعرضها بكل وضوح.

وتأتي شاشاتQLED مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعى، والتى تمكن هذه الشاشات الجديدة من التعرف على أي محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة "8K"

يذكر أن تلفزيونات سامسونج مصر المصنوعة فى مصنع بنى سويف مكتوب عليها صنع فى مصر.
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