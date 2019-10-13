Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الجندى: يجب أن نستخدم التكنولوجيا في رفعة هذا الوطن بدلًا من أن تستخدمنا.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمد الجندى، نائب مدير مركز بحوث التكنولوجيا بالجامعة البريطانية: إن تكنولوجيا التحكم فى وسائل التواصل الاجتماعى سوق كبير يدر ملايين الدولارات ويتم استخدامها لتضليل الرأى العام، لافتًا إلى أن هناك تقنيات خاصة متاحة لمن يدفع ويتم استغلالها بشكل سيئ.

وأضاف الدكتور محمد الجندى، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان " إرداة وتحدى"، أنه أصبحت التكنولوجيا تلعب دورًا فعالا فى التأثير على الدولة، من خلال المنشورات التى يتم تداولها وإعادة نشرها أكثر من مرة لتفعيل الهاشتاجات الخاصة بها، مشيرًا إلى ان الدراسات اكدت أن 81% من المنشورات معاد نشرها مرة أخرى.

وأوضح الدكتور محمد الجندى، أنه لا يمكننا هزيمة التكنولوجيا بدون معرفة استخدام التكنولوجيا، مؤكدًا أن حروب التكنولوجيا تستهدف المجتمع من الأساس، متابعًا التكنولوجيا قد تكون صديقًا فى بعض الاحيان وقد تكون عدوًا وفقًا لاستخدامها.

ونصح بضرورة استخدام التكنولوجيا واستغلالها بشكل هادف وجيد، قائلًا "يجب أن نستخدم التكنولوجيا فى رفعة هذا الوطن بدلًا من أن تستخدمنا التكنولوجيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لبدء فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

بحضور السيسي..بدء الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة في مركز المنارة

السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ نصر أكتوبر.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

شاهد | أول رد من الرئيس السيسي على الإساءة لـ الجيش

قائد الفرقة 16 مشاة بحرب أكتوبر يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

الرزق ليس مالا فقط.. أجمل 10 أرزاق في حياة المؤمن.. فيديو

مرتضى منصور يصدم الأهلي وجماهيره بعقوبة التعاقد مع كهربا .. فيديو

انا لسه شباب.. شيرين رضا تسخر من عمرها الحقيقي

شاهد | أول رد من الرئيس السيسي على الإساءة لـ الجيش

اتصال هاتفي بين البدري ورئيس الزمالك ينهي الجدل بشأن طارق حامد..فيديو

مدير تعاقدات الأهلي يكشف سر العرض الخليجي لوليد أزارو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟