محمد الجندى: يجب أن نستخدم التكنولوجيا في رفعة هذا الوطن بدلًا من أن تستخدمنا.. فيديو

قال الدكتور محمد الجندى، نائب مدير مركز بحوث التكنولوجيا بالجامعة البريطانية: إن تكنولوجيا التحكم فى وسائل التواصل الاجتماعى سوق كبير يدر ملايين الدولارات ويتم استخدامها لتضليل الرأى العام، لافتًا إلى أن هناك تقنيات خاصة متاحة لمن يدفع ويتم استغلالها بشكل سيئ .





وأضاف الدكتور محمد الجندى، خلال الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان " إرداة وتحدى"، أنه أصبحت التكنولوجيا تلعب دورًا فعالا فى التأثير على الدولة، من خلال المنشورات التى يتم تداولها وإعادة نشرها أكثر من مرة لتفعيل الهاشتاجات الخاصة بها، مشيرًا إلى ان الدراسات اكدت أن 81% من المنشورات معاد نشرها مرة أخرى.





وأوضح الدكتور محمد الجندى، أنه لا يمكننا هزيمة التكنولوجيا بدون معرفة استخدام التكنولوجيا، مؤكدًا أن حروب التكنولوجيا تستهدف المجتمع من الأساس، متابعًا التكنولوجيا قد تكون صديقًا فى بعض الاحيان وقد تكون عدوًا وفقًا لاستخدامها.



