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حوادث

أمن القاهرة يحرر عاطلا اختطفه ٣ أشخاص وطلبوا ١٥ ألف جنيه فدية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
تحرير عاطل اختطفه
تحرير عاطل اختطفه ٣ أخرين
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محمد صبري
نجح ضباط مباحث القاهرة فى تحرير عاطل اختطفه ٣ آخرون وطلبوا ١٥ ألف جنيه فدية، بسبب خلافات مالية بينهم، وتم ضبط المتهمين، وأمر اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

بدأت الواقعة عندما حضرت لقسم شرطة المعصرة ربة منزل، وأفادت بأنه منذ ١٠ أيام حضر إلى محل إقامتها ٣ أشخاص لا تعلم بياناتهم "أدلت بأوصافهم التقريبية"، وقاموا باصطحاب زوجها "عاطل" بدعوى حل خلافات مالية بينهم، ولم يعد حتى تاريخه.

كما قررت ورود اتصال هاتفي من أحد ألأشخاص أبلغها خلاله بقيامهم باحتجاز زوجها ومساومتها على دفع مبلغ مالي 15 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين تم ضبطهم بمسكنهم وبصحتهم المجني عليه.

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا أمام العميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه وأنه مدين لهم بمبلغ مالي 15 ألف جنيه لمشاركته معهم في تجارة المواشي، خططوا لاستدراجه لمحل سكنهم.

وفي سبيل ذلك، توجهوا لمسكن المجنى عليه واصطحبوه واحتجزوه بمسكنهم، وأجبروه على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ 15 ألف جنيه، وعقب ذلك ساوموا زوجته على دفع المبلغ نظير إطلاق سراحه، وأكدوا قيامهم بتسليم إيصال الأمانة لأحد المحامين طرفهم.
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