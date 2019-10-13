بوتين: السعودية تلعب دورا مهما في التوصل لحل سياسي في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المملكة العربية السعودية، دولة صديقة وإن زيارة خادم الحرمين لموسكو تاريخية.



وأعرب الرئيس الروسي في حوار مع قناة "العربية" عن امتنانه للملك سلمان وولي العهد لموقفهما البناء من الأزمة السورية.



وأضاف: " لم يكن ممكنا تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية".



وأكد بوتين أن بلاده تعتبر السعودية لاعبا إقليميا ودوليا أيضا.



