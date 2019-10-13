مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته لهيئة قناة السويس

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاحد وفد اتحاد المعلمين العرب والذي يزور هيئة قناة السويس برئاسة الاستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين العرب



جاء ذلك بحضور الاستاذ عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية والاستاذ محمد مهني مدير عام التعليم الفني والاستاذ احمد الشريف مدير إدارة المتابعه ووفد نقابة معلمين الاسماعيلية والذي يضم الأستاذ محمد حسين امين الصندوق والأستاذ محسن أبوزيد امين النقابة والأستاذ أسامة سيد أحمد عضو النقابة



ورحب الدكتور خالد خلف بالوفد معربا عن سعادته بهذة الزيارة التى تعكس حرص الأشقاء العرب علي زيارة قناة السويس والتعرف علي المشروعات القومية الكبير



وأكد ان تعليم الاسماعيلية حرص علي التعاون مع هيئة قناة السويس من خلال تخصصات تخدم هذة المشروعات الي جانب التدريب من خلال برتوكول التعاون مع هيئة قناة السويس



وبدء الوفد زيارته بالتوجة الي محاكى قناة السويس حيث استقبل الوفد اللواء خالد العزازي مدير العلاقات العامة نائبا عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وتم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التى تمت في المرحلة الماضية الي جانب فيلم آخر عن مشروع قناة السويس قام بتقديمه الأستاذ خالد طه علاقات عامة وأبدى الحضور انبهارهم الشديد بما هو معروض من مشروعات قومية عملاقة



ثم قام الوفد بجولة بحرية بالمجري الملاحي لهيئة قناة السويس تعرف خلالها علي أرض الواقع علي مشروع قناة السويس الجديدة حيث تم شرح العائد من حفر القناة وفي مقدمتها تقليل زمن العبور من 22 ساعه الي 11 ساعه اي بنسبة 50 % الي جانب التأثير في إيرادات قناة السويس