Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته لهيئة قناة السويس

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
مدير تعليم الاسماعيلية
مدير تعليم الاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاحد وفد اتحاد المعلمين العرب والذي يزور هيئة قناة السويس برئاسة الاستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين العرب

جاء ذلك بحضور الاستاذ عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية والاستاذ محمد مهني مدير عام التعليم الفني والاستاذ احمد الشريف مدير إدارة المتابعه ووفد نقابة معلمين الاسماعيلية والذي يضم الأستاذ محمد حسين امين الصندوق والأستاذ محسن أبوزيد امين النقابة والأستاذ أسامة سيد أحمد عضو النقابة

ورحب الدكتور خالد خلف بالوفد معربا عن سعادته بهذة الزيارة التى تعكس حرص الأشقاء العرب علي زيارة قناة السويس والتعرف علي المشروعات القومية الكبير

وأكد ان تعليم الاسماعيلية حرص علي التعاون مع هيئة قناة السويس من خلال تخصصات تخدم هذة المشروعات الي جانب التدريب من خلال برتوكول التعاون مع هيئة قناة السويس

وبدء الوفد زيارته بالتوجة الي محاكى قناة السويس حيث استقبل الوفد اللواء خالد العزازي مدير العلاقات العامة نائبا عن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وتم عرض فيلم تسجيلي عن المشروعات التى تمت في المرحلة الماضية الي جانب فيلم آخر عن مشروع قناة السويس قام بتقديمه الأستاذ خالد طه علاقات عامة وأبدى الحضور انبهارهم الشديد بما هو معروض من مشروعات قومية عملاقة

ثم قام الوفد بجولة بحرية بالمجري الملاحي لهيئة قناة السويس تعرف خلالها علي أرض الواقع علي مشروع قناة السويس الجديدة حيث تم شرح العائد من حفر القناة وفي مقدمتها تقليل زمن العبور من 22 ساعه الي 11 ساعه اي بنسبة 50 % الي جانب التأثير في إيرادات قناة السويس
مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته لهيئة قناة السويس
مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته لهيئة قناة السويس
مدير تعليم الإسماعيلية يستقبل وفد اتحاد المعلمين العرب أثناء زيارته لهيئة قناة السويس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع يستقبل السفير الفرنسي في القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

ترشيحاتنا

قائد الفرقة 16 مشاة بحرب أكتوبر يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو

شاهد | أول رد من الرئيس السيسي على الإساءة لـ الجيش

مرتضى منصور يصدم الأهلي وجماهيره بعقوبة التعاقد مع كهربا .. فيديو

انا لسه شباب.. شيرين رضا تسخر من عمرها الحقيقي

أفضل أنواع الرجيم المجربة لنسف وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟