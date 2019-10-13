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أخبار البلد

فريق فرحة يشارك فى احتفالية أم البطل على مسرح الصحفيين

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:13 م
مسرح نقابة الصحفيين
مسرح نقابة الصحفيين
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عبد الوكيل أبو القاسم
يشارك فريق "فرحة" الغنائى فى احتفالية "أم البطل" التى تقيمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية بمناسبة أعياد أكتوبر وتكرم فيه رموز الحرب وأسر شهداء الإرهاب، والمقرر إقامتها في السادسة من مساء غد الاثنين على مسرح نقابة الصحفيين.

ويقوم فريق فرحة التابع لمؤسسة سلوى علوان بتقديم حفل غنائي وطنى بقيادة الموسيقار الكبير د. سمير القمري.

كما يقوم بالغناء فيها المطربون الجدد إسلام علاء، إسماعيل جاد، أميرة الشاذلي، تغريد محمود، أسماء فودة، هدير محمود، نورا عبد المنعم، سندس عبد التواب، فيروز إسماعيل، وذلك مع إسلام القمري، أحمد محمود، خالد زين، أسامه القمري، خالد السيسي.
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