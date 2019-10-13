ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس باليابان إلى 23 قتيلا و166 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار (هاجيبيس) في المحافظات اليابانية (كاناجاوا) و(توتشيجي) و(جونما) و(إيوات) و(ميياجي) و(فوكوشيما) و(تشيبو) و(سيتاما) و(شيزوكا) و(إيباراكي) إلى 23 قتيلا و166 مصابا، ويعد إعصار هاجيبيس هو الأقوى في تاريخ اليابان منذ عقود.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإعصار تسبب أيضا في فقدان 16 شخصا حتى الآن بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.





ضحايا إعصار هاجيبيس في اليابان







وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، قد أعنلت قبل قليل، أنا هناك عشرات الضحايا من بينهم مفقودين بعد أن أصاب أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عقود - هاجيبيس - العاصمة طوكيو بالشلل لفترة وجيزة متسببا في فيضان أنهار وانقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون منزل، ولحق ضررا كبيرا بالعاصمة اليابانية جراء إعصار هاجيبيس.



إعصار هاجيبيس في اليابان



وألغت السلطات التحذيرات من الأمطار والفيضانات في منطقة كانتو بعد أن هدأت طوكيو قبل الفجر مع اتجاه الإعصار هاجيبيس نحو الساحل الشمالي الشرقي لليابان وسارع المسؤولون لتقييم الأضرار. وبدأ إلغاء تحذيرات لمناطق إلى الشمال من العاصمة بحلول صباح الأحد.



اتجاه إعصار هاجيبيس في اليابان



ومن المتوقع أن يتجه الإعصار نحو البحر مساء اليوم بعد أن شق طريقه باتجاه جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.



المناطق المتضررة من إعصار هاجيبيس في اليابان



وعقد رئيس الوزراء شينزو آبي اجتماعا طارئا للوزراء المعنيين وأرسل الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث إلى المناطق الأكثر تضررا. وقدم تعازيه إلى عائلات المتوفين وقال إن الحكومة تعمل على إنقاذ حياة الناس وممتلكاتهم.



فريق عمل للتعامل مع إعصار هاجيبيس في اليابان



وقال آبي "ستبذل الحكومة كل ما بوسعها للتعاون مع الوكالات المعنية لإعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن". وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الحكومة شكلت أيضا فريق عمل للتعامل مع الأضرار.



27 ألفا من قوات الدفاع الذاتي لإنقاذ العالقين



وذكرت الحكومة أنها أرسلت نحو 27 ألفا من قوات الدفاع الذاتي وعمال الإطفاء والشرطة وخفر السواحل لإنقاذ العالقين في مقاطعة ناجانو بوسط البلاد وغيرها.



ضحايا إعصار هاجيبيس في اليابان



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن 18 شخصا لاقوا حتفهم في مناطق من بينها تشيبا وجونما وكاناجوا وفوكوشيما بمحيط طوكيو. وكان من بين القتلى رجل في الستينات عُثر عليه داخل شقة غمرتها المياه في كاواساكي.



وقالت إن 13 شخصا اعتُبروا في عداد المفقودين صباح اليوم الأحد مضيفة أن الحجم الكامل للأضرار لم يتكشف لأنها واسعة ولا تزال الكثير من المناطق مغمورة بالمياه.



425 ألف منزل بلا كهرباء في اليابان بسبب إعصار هاجيبيس



وقالت الحكومة إن الكهرباء انقطعت عن نحو 425 ألف منزل مما أثار المخاوف من تكرار انقطاع للكهرباء دام لأسابيع بعد إعصار آخر اجتاح شرق طوكيو الشهر الماضي.



وكانت السلطات أصدرت نصائح وأوامر لإجلاء أكثر من ستة ملايين شخص في أنحاء مختلفة من اليابان بعدما أطلقت العاصفة أعتى موجة أمطار ورياح منذ سنوات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن حوالي 150 شخصا أصيبوا حتى الآن.



إعصار هاجيبيس في اليابان الأقوى منذ عقود



وقالت الحكومة إن الإعصار هاجيبيس ربما يكون أقوى عاصفة تهب على طوكيو منذ عام 1958 وإنه سجل رقما قياسيا في هطول الأمطار بمناطق كثيرة منها بلدة هاكونه الشهيرة الذي بلغ فيها تراكم مياه الأمطار 939.5 ملليمتر على مدار 24 ساعة.



وكان الإعصار هاجيبيس، وهي كلمة تعني "سرعة" باللغة التجالوجية في الفلبين، وصل إلى جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان مساء أمس السبت. وهز زلزال بقوة 5.7 درجة طوكيو بعدها بوقت قصير.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه قد تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة في جهود الإنقاذ حيث أن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل.