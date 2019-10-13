انطلاق ملتقى الدراسات الأثرية الإسلامية في وزارة الآثار.. صور

حضر الملتقى د. مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، ود.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ود.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي، ود.عبد الحميد أبو عليو مدير تحرير مجلة الدراسات الإسلامية.





شهدت وزارة الآثار اليوم الأحد فعاليات ملتقى الدراسات الأثرية، وذلك تحت رعاية وزير الآثار، ونظمه المتحف الإسلامي بالتعاون مع الإدارة العامة للنشر العلمي بوزارة الآثار.الملتقى بمناسبة إعادة إصدار مجلة دراسات اثارية إسلامية الصادرة عن المتحف الإسلامي، والتي كانت متوقفة منذ 20 عاما، وكانت كاميرا موقع صدى البلد حاضرة في الملتقى، حيث تم تكريم عدد من القائمين علي إعادة إصدار المجلة.ويستمر الملتقى على مدار اليوم، ويتضمن عددا كبيرا من الأبحاث والدراسات الأثرية المعنية بالأثار الإسلامية والقبطية والتوثيق والنشر العلمي أو الدراسات التي تكشف جوانب تاريخية جديدة استنادا على الدراسات الأثرية.