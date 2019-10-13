أكتوبر فى عيون أبطالها.. ندوات ترصد كيفية استعادة الثقة للشعب المصري بثقافة الشرقية

كما تضمن الاحتفال تنفيذ ورشة فنية وتكريم اثنين من مقاتلى حرب أكتوبر المجيد وهم المقاتل محمد حسين والمقاتل عبد المجيد السيد بمدرسة الشهيد محمد خالد السحيلي.





وشارك في الاحتفالية عدد كبير من أبطال حرب أكتوبر الذين كان لهم دور في تحقيق النصر، منهم المحارب محمد حسين حسن عطية دابيش، والمحارب عبد المجيد السيد فراج، وأشاروا إلى أن حرب أكتوبر كان هدفها استعادة الثقة في كفاءة الجيش المصري.

كما أقام قصر ثقافة الطفل بالزقازيق احتفالية لتكريم مقاتلى حرب أكتوبر المجيدة بمدرسة الشهيد عبد الوهاب الثانوي.





حضر التكريم مدير المدرسة ونخبة كبيرة من المدرسين والمدرسات المدرسة، وقام وحيد عبد العزيز بإلقاء كلمة عن حرب العزة والكرامة.

احتفلت مكتبة كفر صقر بنصر أكتوبر ٧٣، تضمن الاحتفال محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر درس الماضى وطريق المستقبل"، في إطار إحياء الهيئة العامة لقصور الثقافة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتأكيد أهمية تعريف الطلاب بقضايا الوطن وتاريخه ودور الجيش في الدفاع عن الأمن القومي والإشادة بقصص التضحيات والبطولات التي قدمها الجنود خلال الحرب، وقد تحدث المحاضر عن انتصارات أكتوبر وسرد اختيار توقيت حرب اكتوبر.كما أوصى الطلاب بالالتزام بروح أكتوبر في جمع التحديات التي تواجههم في حياتهم، فالشباب هم أساس النهضة والتقدم، وأكد أن شعب مصر دائما نسيج واحد ولا فرق بين مسلم أو مسيحي علي جبهة القتال.ونفذت مكتبة الشيخ علي يوسف البوز في نفس السياق، محاضرة عن حرب أكتوبر ألقاها الدكتور محمود كامل، مدير مدرسة البوز الصناعية، وتحدث عن حرب أكتوبر وأن الحرب خدعة وكيف عبر جنودنا البواسل خط بارليف وتم استرداد أرض سيناء وجعل المصريين في عزة، وتم تنفيذ ورشة فنية للطلاب وتكريم اثنين من مقاتلي حرب أكتوبر وهم محمد إبراهيم بيومي وحمدي محمد محمد.