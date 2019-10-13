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أخبار البلد

البيئة: حملة توعية بأخطار المخلفات البلاستيكية لطلاب الدقهلية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:09 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أطلق جهاز شئون البيئة بالدقهلية، حملة للحد من استخدام البلاستك بمدارس الدقهلية على مدار شهرين من أكتوبر حتى ديسمبر، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتوعية بأخطار المخلفات البلاستيكية على البيئة والبدائل المقترحة.

وبحسب بيان، الأحد، تضمنت الحملة تنفيذ سلسلة من الندوات بمدارس مراكز (ميت غمر - تمي الامديد - المنصورة - دكرنس) بالتعاون مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استهدفت طلاب المرحلة الابتدائية وتناولت أضرار البلاستك وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية والقيمة الاقتصادية لقش الأرز.

كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بدكرنس تضمنت التعريف بأضرار البلاستيك حيث يعاني الفلاحين من الأكياس البلاستكية التي تنقلها الطيور والحيوانات إلى الأرض الزراعية مما يفقد الأرض خصوبتها وتمنع المحاصيل من النمو والتربة من التنفس اللازم لنمو النبات، كما تم التحدث عن اضرار الحرق المكشوف والاستفادة من المتبقيات الزراعية وخطورة حرق أكياس البلاستيك.
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