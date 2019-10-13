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مرأة

النتيجة مفاجأة.. بدون أدوية تعرفي كيف ترفعي مناعة طفلك

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:01 م
مناعة الطفل
مناعة الطفل
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لمياء الياسين
تقوية مناعة الطفل بحيل وعلاجات سريعة تحمى طفلك من نزلات البرد و تكرار تعرضه لالتهابات الأذن وشحوبه أو إصابته بفقر الدم.. إليك أبرز الحيل لتقوية مناعة الطفل وحمايته من المضادات الحيوية وفقا لموقع هيلث .

1- يجب الإكثار من تناول فيتامين ج فهو يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجهاز المناعي للطفل، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالزنك فهى تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء للأجسام المضادة ومحاربة العدوى والتئام الجروح.

2-يمكن تناول الموالح مثل الكيوي والبرتقال والليمون، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "أ"، كما أنها مخزن هائل للألياف.

3-امنحى طفلك الكركم فهو يتمتع بخصائصه مضادة للأكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا اليومية ..

4- امنحى طفلك الاعشاب يمكنك مضغ الزنجبيل لأنه مفيد للغثيان أيضا، فقد ثبت أنه فعال أيضًا في دوار الحركة ودوار البحر والمرض المرتبط بالحمل.

5-عليك التذكر بأن مفتاح وضع أساس صحي للجهاز المناعي، هو اتباع نظام غذائي صحي وخفض مستويات التوتر والكثير من النوم، حيث يمكنهم أن يساعدوا على تقوية مناعة الطفل بجانب الأعشاب.
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