يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب البرازيل، وديا، اليوم، الأحد، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات بطولة كأس العالم 2020.



موعد مباراة نيجيريا والبرازيل والقناة الناقلة:



وتقام مباراة نيجيريا والبرازيل في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.



نيجريا ضد البرازيل



ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق فوز تاريخيا على منتخب البرازيل في مباراة اليوم، بينما يطمح تيتي مدرب البرازيل للاطمئنان على عناصره الأساسية، قبل خوضة تصفيات مونديال 2022.



وكان منتخب البرازيل تعادل وديا، أمام منتخب السنغال، الخميس الماضي، بهدف لكل منهما.



وتضم قائمة البرازيل لمواجهة نيجيريا العديد من النجوم، أبرزهم نيمار، وكوتينيو، وداني ألفيش، وتياجو سيلفا وخيسوس، وفرمينو.



تشكيل منتخب البرازيل المتوقع لمواجهة نيجبريا:



حراسة المرمى: إيديرسون



خط الدفاع: داني ألفيس - تياجو سيلفا - رينان - لودي.



خط الوسط: كاسميرو -آرتور - كوتينيو.



خط الهجوم: نيمار - فيرمنيو -إيفرتون.





