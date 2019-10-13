حصلوا 120 ألف جنيه.. ضبط عصابة انتحل أعضاؤها صفة رجال شرطة لسرقة الأهالي

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى الايقاع بعصابة من 6 أشخاص والتي يقودها شرطى مفصول تخصصوا فى سرقة اهالي المرج منتحلين صفه رجال شرطة، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باحاله المتهمين الى النيابة للتحقيق.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج أن مندوب شرطة مفصول و ٥ آخرين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، حيث وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه القبض عليهم ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن المقدم محمد ابو العطا رئيس مباحث قسم المرج من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة وبحوزتهم 3 طبنجة صوت، و4 جراب طبنجة و2 جهاز لاسلكي " هيكلي " ومبلغ مالي خمسة آلاف جنيه و2 نظارة شمس وقايش عمليات و٣ لفافات ورقية .



