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حوادث

حصلوا 120 ألف جنيه.. ضبط عصابة انتحل أعضاؤها صفة رجال شرطة لسرقة الأهالي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:22 م
سقوط عصابة
سقوط عصابة
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كتب محمد صبري
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى الايقاع بعصابة من 6 أشخاص والتي يقودها شرطى مفصول تخصصوا فى سرقة اهالي المرج منتحلين صفه رجال شرطة، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باحاله المتهمين الى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج أن مندوب شرطة مفصول و ٥ آخرين يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب (انتحال صفة رجال شرطة) .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، حيث وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه القبض عليهم ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن المقدم محمد ابو العطا رئيس مباحث قسم المرج من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة وبحوزتهم 3 طبنجة صوت، و4 جراب طبنجة و2 جهاز لاسلكي " هيكلي " ومبلغ مالي خمسة آلاف جنيه و2 نظارة شمس وقايش عمليات و٣ لفافات ورقية .

واعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الإسلوب ، باجمالى قرابة الـ ١٢٠ الف جنيه ، وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وانفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية
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