Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير عسكري: إمكانيات سوريا الديمقراطية والقوات التركية غير عادلة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:26 م
القوات التركية
القوات التركية
Advertisements
قسم التوك شو
قال اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن قوات سوريا الديمقراطية، لذلك فلا يوجد خيار غير المقاومة ولكنها مقاومة مكلفة لعدم وجود وجه مقارنة بينهم وبين القوات التركية.

وأضاف هشام الحلبى، في تصريحات لـ «إكسترا نيوز»، أن الإمكانيات الحربية غير عادلة لدى كلا الطرفين بالأسلحة غير متقاربة، مشيرا إلى أن أردوغان يشن حملات اعتقال لسياسيين بارزين عارضوا احتلال سوريا.

وأوضح هشام الحلبي أن خروج داعش من السجون سيؤدى إلى مجزرة ضد المدنيين، فعددهم يصل إلى 15 الف تقريبًا، مشيرا إلى أنه فى البداية كان المجتمع الدولي يساعد قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، ولكن الآن تركيا تساعد داعش ضد قوات سوريا الديمقراطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هشام الحلبي: الجماعات الإرهابية أصبحت تستخدم الطائرات بدون طيار

قوات سوريا الديمقراطية: أردوغان يهدف إلى تشريد سكان شمالي سوريا

يعزز من تواجد تنظيم داعش.. تعليق ناري لـ ألمانيا على الهجوم التركي في سوريا

قسد تفضح أردوغان: الغزو التركي أنعش داعش.. وأعاد هجمات السيارات الملغومة

هشام الحلبي: حملات أردوغان لاعتقال معارضي غزو سوريا أمر متوقع

ترشيحاتنا

زينة: أحلى حاجة أنك تعيش طفولتك مع أولادك

طارق حامد يضع محمد بركات في موقف محرج

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

انا لسه شباب.. شيرين رضا تسخر من عمرها الحقيقي

حكم التنازل عن الشبكة وقائمة المنقولات للزوج.. الإفتاء تجيب

مفاوضات كهربا .. مدير التعاقدات بالأهلي يكشف مطالب فايلر للفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟