خبير عسكري: إمكانيات سوريا الديمقراطية والقوات التركية غير عادلة

قال اللواء الدكتور طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن قوات سوريا الديمقراطية، لذلك فلا يوجد خيار غير المقاومة ولكنها مقاومة مكلفة لعدم وجود وجه مقارنة بينهم وبين القوات التركية.



وأضاف هشام الحلبى، في تصريحات لـ «إكسترا نيوز»، أن الإمكانيات الحربية غير عادلة لدى كلا الطرفين بالأسلحة غير متقاربة، مشيرا إلى أن أردوغان يشن حملات اعتقال لسياسيين بارزين عارضوا احتلال سوريا.



وأوضح هشام الحلبي أن خروج داعش من السجون سيؤدى إلى مجزرة ضد المدنيين، فعددهم يصل إلى 15 الف تقريبًا، مشيرا إلى أنه فى البداية كان المجتمع الدولي يساعد قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، ولكن الآن تركيا تساعد داعش ضد قوات سوريا الديمقراطية.