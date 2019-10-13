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توك شو

خبير: مصر تسير على إستراتيجية واضحة لرفع المؤشرات الاقتصادية.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:49 م
تقرير التنافسية العالمية
تقرير التنافسية العالمية
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قسم التوك شو
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدر بشكل سنوي، يقيم دول العالم اقتصاديًا، موضحا أن مصر تشهد تحسنا دائما في الترتيب وصولًا إلى المرتبة 93، وهذا هو المستوى الذي كانت تحظى به مصر قبل ثورة 2011.

وأكد هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة DMC، أن هذا التطور اعتمد على عدة محاور أهمها محور البنية التحتية الذي تم الإنفاق عليه بمئات المليارات، وتحسن أدائه، موضحًا أنه لم يؤثر على تحسن مؤشرات الاقتصاد فقط وإنما مؤثر أيضًا في تحسن معيشة المواطنين.

وأضاف أنه بما يتعلق بالنظام المالي، واضح أن هناك ضبطا في مؤشرات الاقتصاد المالي له والسهولة في الحصول على التمويل في القطاع المصرفي.

وتابع قائلًا إن مصر تسير على إستراتيجية لرفع كل المؤشرات الاقتصادية في جميع المجالات.
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