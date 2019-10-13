انتخابات تونس.. إطلاق نار أمام مركز اقتراع

أطلق جندي مكلف بتأمين جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية، اليوم، الأحد، طلقة نارية واحدة في الهواء عن طريق الخطأ بينما كان ينظف سلاحه، وفقا لإذاعة "شمس اف ام" التونسية.



وأوضحت الإذاعة أن الرصاصة أطلقت قبل فتح مركز الاقتراع بربع ساعة، ولم تسفر الطلقة عن أي خسائر بشرية، وذلك في أحد مراكز الاقتراع بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة.



ويدلي أكثر من 7 ملايين ناخب اليوم، الأحد، بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي.



وانطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ الجمعة وتتواصل إلى اليوم مع تسجيل نسبة إقبال للتونسيين بالخارج في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3% إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس.