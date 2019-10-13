المشوى يؤدى إلى السرطان .. استاذ الجهاز الهضمى : أحذر من تناول هذه الأطعمة

كشف الدكتور محمد المنيسي استاذ الجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، عن الأطعمة والمأكولات غير الصحية، موضحا أن المقليات والمخبوزات والحلويات والمياه الغازية والأكل السمين والمدخن هى مأكولات غير صحية.





وأضاف المنيسى،خلال تصريحات تليفزيونية له ، إن الاكل المشوى مع الزمن الطويل يمكن ان يؤدى إلى السرطان، مشيرا إلى أن الاطعمة الصحية معظمها يكون المسلوق بالمياه و الاكل "النى فى نى "، متابعا ان تقدم العمر يقلل من لذة الطعم .



