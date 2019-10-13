Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المشوى يؤدى إلى السرطان .. استاذ الجهاز الهضمى : أحذر من تناول هذه الأطعمة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:19 م
مشويات
مشويات
Advertisements
قسم التوك شو
كشف الدكتور محمد المنيسي استاذ الجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، عن الأطعمة والمأكولات غير الصحية، موضحا أن المقليات والمخبوزات والحلويات والمياه الغازية والأكل السمين والمدخن هى مأكولات غير صحية.

وأضاف المنيسى،خلال تصريحات تليفزيونية له ، إن الاكل المشوى مع الزمن الطويل يمكن ان يؤدى إلى السرطان، مشيرا إلى أن الاطعمة الصحية معظمها يكون المسلوق بالمياه و الاكل "النى فى نى "، متابعا ان تقدم العمر يقلل من لذة الطعم .

وأوضح استاذ الجهاز الهضمى بجامعة القاهرة، أن الأكل الصحى يمنع التجاعيد، مشيرا إلى أن “ Vitamin A” يؤدى الى مشاكل صحية قد تسبب السرطان فلابد من استشارة الطبيب قبل تناول اي أدوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض عسر الهضم وعلاجه للأبد فى دقائق

أعراض عسر الهضم الشديد المزمن والوظيفى .. تخلصى منه بوصفات بجنيهات

احترس.. 7 أضرار للبطيخ قبل شرب الماء

احذر| 5 أطعمة تصيبك بالإسهال.. الألبان أبرزها

ترشيحاتنا

مدير تعاقدات الأهلي يكشف سر العرض الخليجي لوليد أزارو

مفاجاة في سير قضية ضحية الغدر بالمنوفية.. تعرف عليها

فرمان جديد من حسام البدرى بشأن لاعبى الأهلى والزمالك فى منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019

لكل اسم حكاية.. قرية قصر الباسل لتخليد أحد رموز ثورة 1919.. تعرف عليه

خضع لتأهيل نفسي.. مدرب لاريسا اليوناني يتغنى بـ عمرو وردة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة

مذهل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكمون على الريق؟