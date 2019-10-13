الأوبرا تناقش دور المرأة في مواجهة الإرهاب على المسرح الصغير

تقيم دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى الذى تنظمه برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى السابعة مساء الثلاثاء 15 أكتوبرع لى المسرح الصغير ندوة عامة بعنوان "دور المرأة فى مواجهة الإرهاب".





وتستضيف الكاتبتان منى رجب وسارة السهيل والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر .



