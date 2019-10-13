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ثقافة

الأوبرا تناقش دور المرأة في مواجهة الإرهاب على المسرح الصغير

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقيم دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى الذى تنظمه برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى السابعة مساء الثلاثاء 15 أكتوبرع لى المسرح الصغير ندوة عامة بعنوان "دور المرأة فى مواجهة الإرهاب".

وتستضيف الكاتبتان منى رجب وسارة السهيل والدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسى ويديرها الإعلامي الدكتور جمال الشاعر .

يتناول الحوار التأكيد على دور المرأة في بناء جيل يتمسك بقيم المواطنة وضرورة مضاعفة الجهود الرامية للتوعية بخطورة التطرف وغيرها من الموضوعات الهادفة الى نشر قيم التسامح فى المجتمع . 
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