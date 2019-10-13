لتحجيم استيراد السولار وتوفير العملة الصعبة.. رئيس الوزراء يبحث مع تويوتا بدء خطوات إحلال الغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين بالميكروباصات.. ويؤكد: اهتمام بالغ من الرئيس السيسي بالمشروع

رئيس الوزراء:

يلتقى رئيس تويوتا لبدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى

الحكومة جادة جدًا فى تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة

توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة

مسئولو شركة تويوتا يعرضون مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التى تنتجها الشركة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع إتشيرو كاشيتانى، رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفدا ضم عددًا من قيادات ومسئولى الشركة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير اليابان فى القاهرة.وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلى كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك فى إطار السعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التى تتكبدها ميزانية الدولة فى استيراد السولار.وقال رئيس الوزراء إنه من الضروري أيضًا أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى ونقل الخبرات.من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التى تنتجها الشركة، بما يلبى حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوبة أن تحل محل المركبات القديمة التى تعمل بالسولار.وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد لمسئولي شركة تويوتا أن الحكومة جادة جدًا فى تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة على استبدالها، مؤكدا استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمنى محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة فى هذا الصدد.