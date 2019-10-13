افتتاح نفقى مشاة أسفل الطريق الرئيسي بمدينة العبور

​افتتح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، نفقى مشاة أسفل الطريق الرئيسي بمدينة العبور، بأسلوب الدفع النفقى (النفق الأول بطول 86 م - النفق الثاني بطول 55 م)، وقامت بتنفيذهما شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور قيادات الهيئة، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور.





وتفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة العبور، والذى يتم به تنفيذ 34 عمارة، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي.



