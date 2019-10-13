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اقتصاد

افتتاح نفقى مشاة أسفل الطريق الرئيسي بمدينة العبور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:30 م
افتتاح نفقى بمدينة
افتتاح نفقى بمدينة العبور
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آمنة عبدالعظيم
​افتتح المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، نفقى مشاة أسفل الطريق الرئيسي بمدينة العبور، بأسلوب الدفع النفقى (النفق الأول بطول 86 م - النفق الثاني بطول 55 م)، وقامت بتنفيذهما شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور قيادات الهيئة، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور.

وتفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة العبور، والذى يتم به تنفيذ 34 عمارة، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة بالمدينة، أشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم تشغيل محكمة العبور الجزئية، وتتبع محكمة شبرا، وتختص بنظر جلسات مدني وجزئي العبور، بجانب تشغيل مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكان العائلى (1 – 2) بالحى الثامن، وبها 13 فصلًا ومعامل وملاعب.
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