كريم محجوب ضيف برنامجى على راديو 8090 غدا

يحل الفنان كريم محجوب ضيفًا على الإعلامى عمرو سمير غدا في تمام الساعة الثامنة مساء فى برنامج " برنامجى "على راديو 8090 .



وبتحدث كريم محجوب فى الحلقة عن كواليس أعماله ومشروعاته المستقبلية ، ويكشف أسباب تركه للعمل فى مجال الهندسة من أجل التمثيل .



كريم محجوب خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠١٩، ومعيد بكلية السينما في جامعة بدر وكان مهندس سابق .



كما انه كان من المتفوقين في معهد فنون المسرحية، وحصل علي العديد من الجوائز وشارك في العديد من العروض علي خشبة المسرح وكانت بدايته السينيمائية بطولة فيلم بترا من اخراج : عثمان ابو لبن، وعمل في اعمال درامية مثل : مسلسل ابو العروسة وبرنامج حكاية كل بيت وبرنامج الابواب المغلقة ،وكان اخر اعماله مسلسل حدوتة مرة رمضان ٢٠١٩.