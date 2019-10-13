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أخبار البلد

كريم محجوب ضيف برنامجى على راديو 8090 غدا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:02 م
عمرو سمير وكريم محجوب
عمرو سمير وكريم محجوب
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أمل مجدى
يحل الفنان كريم محجوب ضيفًا على الإعلامى عمرو سمير غدا في تمام الساعة الثامنة مساء فى برنامج " برنامجى "على راديو 8090 .

وبتحدث كريم محجوب فى الحلقة عن كواليس أعماله ومشروعاته المستقبلية ، ويكشف أسباب تركه للعمل فى مجال الهندسة من أجل التمثيل .

كريم محجوب خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠١٩، ومعيد بكلية السينما في جامعة بدر وكان مهندس سابق .

كما انه كان من المتفوقين في معهد فنون المسرحية، وحصل علي العديد من الجوائز وشارك في العديد من العروض علي خشبة المسرح وكانت بدايته السينيمائية بطولة فيلم بترا من اخراج : عثمان ابو لبن، وعمل في اعمال درامية مثل : مسلسل ابو العروسة وبرنامج حكاية كل بيت وبرنامج الابواب المغلقة ،وكان اخر اعماله مسلسل حدوتة مرة رمضان ٢٠١٩.
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