محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة ثانوى بتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنيه

وضع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، حجر أساس مدرسة قرية دهتورة الثانوية بمركز زفتي، والتي تقام على مساحة 1171 م2بتكلفة 5 ملايين و800 ألف جنية وتضم 9 فصول دراسية مما يعمل على خفض كثافة الطلاب بالفصول إلى 40 طالب بالمرحلة الثانوية بطاقة إستعابية 360 طالب وذلك ضمن 30 مدرسة جديدة جارى العمل بهم خلال العام المالي الحالي بتكلفة 430 مليون جنية.





و أكد محافظ الغربية على الانتهاء من هذه المدارس قبل بداية العام الدراسى القادم مما يساعد على تقليل كثافة الطلاب بالفصول فى جميع المراحل الدراسية.





كما وضع المحافظ حجر أساس توسعات مدرسة قرية حانوت الإبتدائية بإقامة مبنى متكامل على مساحة 2140م2 عبارة عن (أرضى + أربعة أدوار) بإجمالى 9 فصول دراسية بتكلفة 3 ملايين و680 ألف جنيه.





وأشار محافظ الغربية الي أنه لأول مرة بتاريخ المحافظة يكون كثافة الطلاب بفصول رياض الأطفال لا تتجاوز45 طالب ، مؤكدًا على استمرار المحافظة في تنفيذ مخططات تقليل كثافات الطلاب بالفصول وصولًا إلى 40 طالبا في الفصل خلال الفترة القادمة مما يساعد في توفير مناخ تعليمى متميز للطلاب بجميع المراحل.



