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رياضة

أون لاين.. الشباب والرياضة تطلق مسابقة EgyTalents للمواهب

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:54 م
مسابقة EgyTalents
مسابقة EgyTalents للمواهب الشابة
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ريهام بكير - عمرو الحلواني
وافق وزير الشباب والرياضة على إطلاق مسابقة أونلاين للمواهب الشابة تحت عنوان EgyTalents ، بهدف اكتشاف المواهب عبر الانترنت بشكل احترافي يُسهل الوصول للموهوبين في جميع المجالات.

تستهدف المسابقة الشباب من سن 18 إلى 35 سنة، فى مجالات الرسم، الغناء، والمونولوجيست.

يشترط الإلتزام التام بالشروط لكل مجال من مجالات المسابقة، وأن يكون العمل المقدم للمسابقة لم يشترك به في أي مسابقة أخرى ولم يتم عرضه على مواقع التواصل الإجتماعي.

يحق للمتسابق المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق ولا يحق له أن يقدم أكثر من عمل في نفس المجال، وفي حالة الفوز فقط في أي مجال من مجالات المسابقة (egy talents) لا يحق له التقدم مرة أخرى في نفس المجال، وأن يكون العمل المقدم (صورة/فيديو) بجودة عالية>

شروط مجال الرسم : (تقديم 3 صور لمراحل العمل من ضمنهم الصورة النهائية "خاص بالفرز الأول" سيتم عرض الصورة النهائية فقط لتصويت الجماهير، الأعمال الفائزة يتم تسليمها للوزارة ولا يحق للفائز الاحتفاظ بها واذا كان العمل ديجيتال ارت يتم تسيلم نسخة مطبوعة بمقاس مناسب للعمل).

شروط مجال الغناء: (أن تكون الصورة والصوت واضحين في الفيديو وان وجدت آلة اوموسيقى مسجلة لا تؤثر على وضوح الصوت، لا يتعدى الفيديو الدقيقتين).

شروط مجال المونولوجست: (الحفاظ على الآداب العامة - البعد عن السياسة - الحفاظ على الألفاظ – لا يتعدى الفيديو الدقيقتين). 

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