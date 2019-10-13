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ثقافة

مهرجان تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمدن محافظة أسوان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
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طارق موسى
احتفالًا بظاهرة فلكية ازهلت العالم لعقود طويلة بما تظهره من توصل المصريين القدماء لتقدم فى علم الفلك والهندسة والعمارة، وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجة فرعون مصر، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجانًا فنيًا بمناسبة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني بمدن محافظة أسوان خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية. 

تشارك فيه 8 فرق فنية مصرية تمثل الفلكلور المصري بأقاليم مصر وهي "بورسعيد، غزل المحلة، ملوي، الوادي الجديد، قنا، أسوان للفنون الشعبية"، بجانب فرقتى توشكي وشلاتين التلقائية.

يقام ديفليه لجميع الفرق المشاركة بالمهرجان يوم 19 أكتوبر بجامعة أسوان بمناسبة افتتاح أسبوع شباب الجامعات باستاد أسوان.
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