مصريون حققوا النجاح في القارة السمراء يشاركون في مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية

تمتلك مصر انتماء أفريقيا أصيلا ترجمته أفريقيا باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسا للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، وترجمته مصر بتوسيع الشراكات المصرية فى أنحاء القارة والتحدث باسم أفريقيا فى المحافل الدولية، ويحتضن عددًا غير قليل من دول القارة السمراء أبناء من مصر اختاورا أن يكتبوا قصصا لنجاحاتهم في الاستثمار والتنمية في ربوعها، وجمع مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" نماذج من هذه الشخصيات، يحكون تجاربهم في مجالات متعددة ودول مختلفة.



عمر شحاتة خبير نظم الزراعة الحديثة عالية الجودة والانتاجية، وهو مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا لمملكة ليسوتو، يمتلك خبرة عالية في مجال الزراعة بالهيدروبونيك والزراعة المتطورة عالية الجودة والإنتاجية.



نجح في تنمية النظام الزراعي في مملكة ليسوتو وزيادة إنتاجها الزراعي بمعدل غير مسبوق.



تخرج في كلية الحقوق جامعة بنها ويقيم حاليا في مملكة ليسوتو الأفريقية. ويشغل حاليا منصب مستشار وزير الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا لمملكة ليسوتو الأفريقية.



محمد الشريف مؤسس ومدير مؤسسة "استثمر في أفريقيا الآن" لربط رجال الأعمال والمستثمرين في أفريقيا. خبير تطوير استراتيجيات القطاع الخاص. صمم أكثر من 50 برنامجا إنمائيا للاتحاد الأوروبي.



طور مناخ الاستثمار بين قارتي آسيا وأفريقيا. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الحرة في بروكسل وعلى الماجستير في الاقتصاد القياسي. يمتلك خبرة 40 عاما في المفوضية الأوروبية ومؤسسة (أسيبي) وعدد من المؤسسات العالمية.



عُين كرئيس لبرنامج Ai Award Winning Biz Clim لتحسين الأعمال والاستثمارات في دول أفريقيا والكاريبي ومجموعة دول المحيط الهادئ من عام 2006 الى عام 2016. حظي على مدار سنين خبراته بالعديد من العلاقات ذوالشأن المرتفع مثل: المؤسسات الاقتصادية العالمية، منظمات الاقتصاد المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص. أسس وترأس ملتقى مؤسسة الاتحاد الأفريقي للأعمال. وتخصص في مختلف مجالات التنمية المتعلقة بتطوير القطاع الخاص وإصلاحات بيئة الأعمال وبرامج التكيف الهيكلي وتمويل التنمية والأمن الغذائي والإصلاحات القطاعية مثل: الصحة ، التعليم، مصايد الأسماك، القطاع المالي، الزراعة).



ساهم في أكثر من 50 برنامجا للتنمية في الاتحاد الأوروبي، كما ساهم في عدد من المشروعات الصغيرة الهامة هدفها التطوير وتقليل البطالة. عمل كمدير استراتيجي لمئات من الفعاليات, وساهم كمدرب لدى المفوضية الأوروبية على المساعدات وعلى التحليل الاقتصادي والمالي.



معتز أبو عرب مستثمر ومدير مالي ومطور عقاري. مؤسس شركة TAZAB لأعمال البناء والانشاءات بجنوب أفريقيا. اكتسب حبه للاستثمار والعمل الحر من مشاركته في أنشطة والده التجارية في مجال المنسوجات.



أسس شركته للتطوير العقاري وسرعان ما احتل بجودة العمل والالتزام مكانة متقدمة بين الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري. يشارك في عدد من مجالات الأعمال المختلفة بما في ذلك البناء السكني، ولكن تطوير المنشئات القائمة لا تزال محوره الأساسي الحالي.



يمتلك خبرة خاصة في العمليات المالية مع ما يقرب من ثلاثة عشرعاما من الخبرة بعد أن شق طريقه في إدارة الدوائر المالية في جميع أنحاء أفريقيا بما في ذلك بوتسوانا وجامبيا وجنوب أفريقيا. تخرج من جامعة الإسكندرية عام 2006 والتحق بجامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا لاستكمال دراساته العليا.



طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للحوم في السودان. متخصص في العمل في مجال صناعة منتجات الألبان. شغل الكثير من المناصب في كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال مثل: الصافي ودانون وكذلك مجموعة شركات يماني في المملكة العربية السعودية.



شغل العديد من المناصب طوال رحلته العملية في شركات كبرى مصرية وعربية متخصصة في الصناعات الغذائية مثل: أمريكانا لإنتاج الدواجن، المراعي، جهينة،د لة، الدار للصناعات والاستشارات الغذائية. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات في جنوب أفريقيا ونيوزيلندا والإمارات ومصر، كما خاض العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في مجال تجديد المنتجات الغذائية، وجودة الغذاء، ونظم الأمن الغذائي، والإدارة الغذائية.



حصل على بكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1987، ودرجة الماجستير في ميكروبولوجيا معامل الألبان من نفس الجامعة عام 1991، ثم الدكتوراه في التغذية والطعام الصحي من جامعة سنترالواشنطن عام 2009.



محمد عكاشة، مالك ومدير مجموعة TREND للحلول الإنشائية. صاحب أسلوب مبسط للتصميم وتسليم المباني.

تعتمد شركته على الحلول الإنشائية وتعمل على أساس تسليم المفتاح للمكاتب التجارية. يقدم في شركته طريقة مبسطة للتصميم والمشتريات وتسليم المباني.



تغطي خدماته جميع جوانب حل وتنفيذ المشروع من البداية إلى النهاية. انتهى من تسليم عدد من المشروعات في جنوب أفريقيا منها مباني سيتي بنك، وشركات جوجل ويونيليفر وأوبر وفندق حيات. كما قامت الشركة بإنشاء وتسليم فندق انتركونتيننتال في مرسى علم بمصر.