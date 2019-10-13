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تعليم

أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:59 م
اطفال اليابانية بدمياط
اطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب اكتوبر
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زينب الزغبي
في تقليد اتبعته المدرسة اليابانية بدمياط الجديدة لإحياء ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قام الطلاب بالمدرسة بالتنسيق مع المعلمين وعدد من أولياء الأمور من أفراد القوات المسلحة، بتجسيد قصة حقيقية وبانوراما حرب أكتوبر والانتصارات العظيمة داخل المدرسة.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد عبد الباقي، مدير المدارس اليابانية بدمياط، بأن الغرض من تجسيد بانوراما حرب أكتوبر المجيد هو غرس روح الفداء وحب الوطن بين الطلاب، خاصة في مرحلة الطفولة، وتذكيرهم بانتصارات قواتنا المسلحة الباسلة وانتصارها على العدو الصهيونى.

وأضاف أن الطلاب وقت تجسيد البانوراما شعروا بأنهم أبطال وجنود بالقوات المسلحة بالفعل وشملتهم الروح الحماسية والشجاعة وحب الوطن.

وأوضح أن "ضباط القوات المسلحة الذين شاركوا الأطفال كانوا إضافة كبيرة وداعما لرفع الروح المعنوية للأطفال وتعريفهم بتاريخ جيشهم العظيم، علموهم أن الأرض هي الشرف والعرض ومن يضحي بالأرض لا شرف ولا كرامة له، علموهم معنى التضحية وغرس الانتماء والوفاء".
أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور
أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور
أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور
أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور
أطفال اليابانية بدمياط الجديدة يجسدون بانوراما حرب أكتوبر.. صور
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