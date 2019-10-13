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رياضة

بث مباشر.. مباراة ألمانيا وإستونيا في تصفيات يورو 2020

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:57 م
منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
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محمد السعيد
يحل منتخب ألمانيا ضيفا ثقيلا على نظيره إستونيا، اليوم، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بتصفيات يورو 2020.

بث مباشر لمباراة إسبانيا وإستونيا في تصفيات يورو 2020:

ويسعى منتخب ألمانيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل، بينما يطمح منتخب إستونيا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ترتيب ألمانيا وإستونيا في تصفيات يورو 2020:

ويحتل منتخب ألمانيا وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، خلف منتخب هولندا المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتزيل منتخب إستونيا جدول التريب بنقطة وحيدة.

مباريات آخرى في تصفيات يورو 2020:
ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020، كازاخسان مع بلجيكا، المجر مع إذربيجان، قبرص مع روسيا، ويلز مع كرواتيا، روسيا البيضاء مع هولندا، سلوفينيا مع النمسا، بولندا مع مقدونيا الشمالية.

بث مباشر لمباراة إسبانيا وإستونيا في تصفيات يورو 2020:


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