Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ندوة أدبية وفنون شعبية بثقافة القليوبية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عدداً من الفاعليات الثقافية والفنية، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر ندوة أدبية أدارها الباحث والشاعر طارق عمران.

بدأت بقصيدة "وهج" لنشأت النادي، أعقبها قصيدة "قضية" لنجاة مبارك، "أنا مضطر" لخالد النادي، قصيدة "الخروج بالملابس الرسمية" لمحمد فياض، قصيدة "غنوة لعصفور الكناريا" لمحمد الهلالى، بحضور الأدباء بهجت الدقميري، أيمن وهدان، وإبراهيم السمري.

قدّم قصر ثقافة بنها عرض فنون شعبية، تضمن العديد من الرقصات منها "الحصان"، "إحنا الفلاحين"، "البنات والشايب" وختاما فقرة تنورة، وذلك في إطار احتفال الفرع بذكرى انتصار أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورشة حكي عن رأس السنة الهجرية بثقافة القليوبية

أمسية شعرية وعرض آلات شعبية بثقافة كفر الشيخ

مسيرة الفنانة سناء يونس بثقافة الشرقية

لقاءات أدبية متنوعة بثقافة سوهاج 

ورشة حول دور حرب أكتوبر وتأثيرها على الأدب بالقليوبية

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

فرمان جديد من حسام البدرى بشأن لاعبى الأهلى والزمالك فى منتخب مصر

خطاب جديد من اتحاد الكرة لـ الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال.. تفاصيل

مرتضى منصور يحسم الملفات الشائكة داخل نادي الزمالك.. تفاصيل

بسبب السير أثناء النوم.. قتل صديق عمره بعشرين طعنة

فضيحة .. ضباط بريطانيون يستغلون النساء جنسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريهانا تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها.. صور

بعد إثارتها الجدل مع محمد صلاح.. شاهد أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

محترفة كرة ومدربة يوجا.. أول عارضة أزياء كيرفي بماركة نسائية شهيرة