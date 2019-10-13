ندوة أدبية وفنون شعبية بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عدداً من الفاعليات الثقافية والفنية، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر ندوة أدبية أدارها الباحث والشاعر طارق عمران.



بدأت بقصيدة "وهج" لنشأت النادي، أعقبها قصيدة "قضية" لنجاة مبارك، "أنا مضطر" لخالد النادي، قصيدة "الخروج بالملابس الرسمية" لمحمد فياض، قصيدة "غنوة لعصفور الكناريا" لمحمد الهلالى، بحضور الأدباء بهجت الدقميري، أيمن وهدان، وإبراهيم السمري.



قدّم قصر ثقافة بنها عرض فنون شعبية، تضمن العديد من الرقصات منها "الحصان"، "إحنا الفلاحين"، "البنات والشايب" وختاما فقرة تنورة، وذلك في إطار احتفال الفرع بذكرى انتصار أكتوبر.