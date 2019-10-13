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أخبار العالم

بعثة دولية لمراقبة انتخابات تونس تبدي قلقها بسبب احتجاز القروي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:03 م
نبيل القروي
نبيل القروي
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رويترز
قالت بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في تونس اليوم الأحد، إن احتجاز مرشح الرئاسة نبيل القروي لأسابيع قبل التصويت الذي يجرى اليوم الأحد يثير القلق على الاقتراع على الرغم من الإفراج عنه يوم الأربعاء.

وقال ليز كامبل رئيس البعثة الميدانية المشتركة للمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي، إن اعتقال أحد مرشحي الرئاسة وعدم قدرته على القيام بحملة انتخابية في ظروف متكافئة يشكل بالنسبة لنا ما يدعو للقلق".

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها اليوم الأحد في جولة الإعادة ، التي ستحسم انتخابات الرئاسة بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.

وتغلب المرشحان على 24 مرشحا آخر في الجولة الأولى التي جرت في 15 سبتمبر، وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذا في البلاد.

وحصل سعيد على 18.4% من الأصوات في الجولة الأولى بينما حصل القروي على 15.6%.
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