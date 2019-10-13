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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:07 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، سوديك، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات عربية وأجنبية، ومالت تعاملات المصريين للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 14212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17110 نقاط، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 5264 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1410 نقاط، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.
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