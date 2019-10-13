بث مباشر.. مباراة هولندا وبيلاروسيا في تصفيات يورو 2020

يحل منتخب هولندا ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب بيلاروسيا، اليوم، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، من تصفيات يورو 2020.



بث مباشر مباراة هولندا وبيلاروسيا في تصفيات 2020:



وتقام مباراة هولندجا وبيلاروسيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.



هولندا ضد بيلاروسيا:



ويسعى منتخب هولندا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب بيلاروسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الطواحين، لتحسين وضعه في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.



ترتيب هولندا وبيلاروسيا:



ويحتل منتخب هولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن عن منتخب ألمانيا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي منتخب بيلا روسيا في المركز الرابع بـ 4 نقاط.



مباريات آخرى في تصفيات يورو 2020:



ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يورو 2020، ألمانيا مع إستونيا، بلجيكا مع كازاخستان، المجر مع إذربيجان، قبرص مع روسيا، ويلز مع كرواتيا، روسيا البيضاء مع هولندا، سلوفينيا مع النمسا، بولندا مع مقدونيا الشمالية.





بث مباشر لمباراة هولندا وبيلاروسيا في تصفيات يورو 2020:







