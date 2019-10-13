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أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يطلق المرحلة الثانية من حملة بلدي أمانة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:50 م
حملة بلدى أمانة
حملة بلدى أمانة
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أمل مجدى
يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019 المرحلة الثانية لحملة طرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة" على مستوى جميع المحافظات ولمدة ثلاثة أيام.

وتستهدف الحملة توعية السيدات فى جميع المحافظات بأهمية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، وتوعيتهن بخطورة الشائعات التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الحملة تستكمل ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى قرى ونجوع مصر المختلفة، والتأكيد على أهمية دورهن فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرحلة الأولى من الحملة لاقت ترحيب واستجابة كبيرة من الأهالى والسيدات على مستوى المحافظات، مؤكدة أن الهدف من الحملة هو التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة القاضي فى البلاد.

مشيرة إلى أن الحملة تستهدف توعية السيدات عن طريق النزول إليها فى بيوتهن وتعريفهن بأهمية المشاركة الإيجابية فى بناء وطنهن فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات. 

يذكر أن رسائل حملة طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بعنوان "بلدى أمانة" تؤكد أن بلدنا أمانة ولابد أن نحافظ عليها من دعوات التخريب والهدم، وأهمية دورنا فى تعليم أبنائنا معنى الانتماء وحب الوطن وأن نكون ايجابيين ونفكر دائما كيف ننهض بمصر بعملنا وجهدنا من أجل مستقبل أولادنا وبناتنا والأجيال القادمة.
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