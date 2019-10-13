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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور.. الطماطم تسجل 5 جنيهات.. كيلو الليمون 13 جنيها.. والبورى بـ 50 جنيها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:30 م
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
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قسم الاقتصاد
  • أسعار الخضراوات :
  • الطماطم تسجل 5 جنيهات
  • البصل يسجل 4.5 جنيه
  • الكوسة تسجل 6 جنيهات
  • أسعار الفاكهة:
  • الليمون يسجل 13 جنيها
  • المانجو العويس يسجل 30 جنيها
  • العنب الأصفر البناتي يسجل 8 جنيهات
  • أسعار الأسماك
  • البلطى يسجل 28 جنيها
  • البورى يسجل 50 جنيها
  • الكابوريا تسجل 140 جنيها

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بجميع أصنافها استقرارا خلال تعاملات اليوم، الأحد 13-10-2019 بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه، والكوسة بين 3 و6 جنيهات، والفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها، والباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، والملوخية بين 2 و3 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بامية بين 15 و20 جنيها، والقلقاس بين 4 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم، الأحد، حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات، والتين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، والمانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، والمانجو العويس 20 و30 جنيها.

وشهدت أسعار الأسماك استقرارا، وفقا لأحدث بيان لسوق العبور الجملة، وتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 22 و28 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 18 و22 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يتراوح بين 30 و90 جنيها.

وتراوح سعر البوري بين 32 و50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 90 جنيها.

بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90 و200 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 و140 جنيها.
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