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توك شو

نصر سالم: الشعب هو الحربة والجيش الرأس.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 01:44 م
الجيش والشعب كيان
الجيش والشعب كيان واحد
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قسم التوك شو
قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن جيش وشعب مصر هما كيان واحد قائلًا:"هما حاربة، الشعب هو الحاربة، والجيش هو رأس الحاربة"، وإن هذه العلاقة الوطيدة منذ أًصل التاريخ.

وأشار اللواء نصر سالم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه لابد أن ننتبه تمامًا للسوشيال ميديا الذين يستخدمونها ضد مصر محاولة منهم على زعزعة الأستقرار وتفكيك هذه العلاقة بين الجيش والشعب، لأنها نقطة قوة لا يستطيعون أن يواجهونها.

وأردف اللواء نصر سالم، أن معدل القتلى من الضباط والجنود بالنسبة لكل جيوش العالم أنه أمام كل ثلاثين جندي يقتل ظابط، متابعًا أنه حتى في حرب 73 كان أمام كل 12 جندي قتيل ظابط، أما الأن في مواجهه الإرهاب في سيناء عدد الضباط أكثر من الجنود، فهم دائمًا في مقدمة الصفوف للتضحية بأنفسهم.

وأكد أن الدبلوماسية هي أحدى قوى الدولة الشاملة، موضحًا مدى تأثير الدبلوماسية المصرية على أوروبا بعدم الوقوف بجانب إسرائيل في الحرب، وأن جميع القوى المؤثرة في البلاد هي التي تشكل القدرات الشاملة التي نواجه بها كل أعدائنا.
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