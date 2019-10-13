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فن

لأول مرة منذ بداية عرضه.. محمد حماقى يكسر قواعد برنامج The Voice

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:02 م
محمد حماقى
محمد حماقى
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محمد نبيـل
في نهاية الحلقة ما قبل الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" من البرنامج العالمي "The Voice" بصيغته العربيّة على "MBC مصر"، ضم حماقي أحمد هداجي، وأمال سكاك، وعبد الرحمن حاتم، ليكتمل عدد أعضاء فريقه والمؤلف من 13 مشتركًا، قبل أن يكسر قواعد البرنامج ويختار الصوت الأوبرالي مارك رعيدي، لتتوسع فرق المدربين الأربعة وتتألف من 15 مشتركًا لأول مرة في البرنامج.

أما سميرة سعيد فضمّت بدورها ثلاثة مشتركين هم رباب ناجد وملك وطارق كيوف، فيما ضمت أحلام مشتركيْن اثنيْن هما رابعة، وجان بيار أبو جودة المعروف بجاي أبو (Jay Abo)، وفاز راغب بثلاثة مشتركين، أولهم الثنائي غنى ونور منذر، ووسيم ناجد وعثمان بلبل. ويتبقى بذلك أربعة أماكن شاغرة في فرق راغب علامة وأحلام وسميرة سعيد ، ومقعدًا واحدًا في فريق محمد حماقي.

الجدير بالذكر أن عرض كواليس البرنامج يستمر في حلقات خاصة في سهرة كل خميس، وهي تتضمن جولة في تحضيرات المشتركين، وتصوّرهم في لحظاتهم العفوية وفي أوقات البروفات على ما سيقدمونه لاحقًا على خشبة المسرح.

يُعرض برنامج "The Voice" في موسمه الخامس على "MBC مصر"، كل سبت في تمام الساعة 8:30 مساءً.
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