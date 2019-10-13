تعاقد 94 ألف مواطن للاستفادة من الغاز الطبيعى بـ7 مراكز فى الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن، بإقامة بنرات توضح أنه جار تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل للقضاء على مشكلة أسطوانات البوتجاز ومشكلة احتكار التجار لها وابتزاز المواطنين، وتعريف المواطنين بأماكن تواجد شركات الغاز الطبيعى بكل مركز ومدينة لتوجيه المواطن إليها وتشجيعه على التعاقد مع الشركة.



كما طالب محافظ الشرقية رؤساء المراكز بتوعية المواطنين بأهمية التعاقد مع شركات الغاز الطبيعى للحصول على الخدمة لتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانات البوتجاز والقضاء على ظاهرة احتكار التجار لأسطوانات البوتجاز.



جدير بالذكر أن هناك 21 ألفا و500 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة أبو كبير، و7 آلاف و550 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة فاقوس، وأن هناك 19 ألفا و500 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة ههيا، وهناك 30 ألفا و162 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة مشتول السوق، وفى مركز ومدينة منيا القمح هناك 4 آلاف و320 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم، وفى مركز ومدينة الإبراهيمية هناك 5 آلاف و487 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم، وفى مدينة القرين هناك 5487 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم.



وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذه لمشروع الغاز الطبيعى لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المواطنين طبقا للجدول الزمنى المحدد ضمانا لدخول الخدمة إلى الأهالى فى أسرع وقت.