صناع الممر: سعداء بلقاء الرئيس وبنجاح الفيلم في توصيل رسالته

حضر صناع فيلم الممر الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة التي أقيمت ضمن الاحتفالات بحرب أكتوبر، وذلك بعدما عرضت الندوة فيلم الممر بحضور الرئيس، عبد الفتاح السيسي الذي أشاد بالفيلم وبأداء نجومه.





واشادت أسرة الفيلم بلقاء الرئيس وعبروا عن فخرهم بتقديم عمل فني وصل للجمهور واستطاع أن يكون رسالة للأجيال القادمة تدعوهم لحب الوطن ولابراز تضحيات المقاتلين المصريين في حرب اكتوبر العظيمة وحرب الاستنزاف الباسلة وابرازهم لدور المرأة المصرية في صناعة النصر وبناء الأسرة المصرية. وايضا بث الروح الإيجابية في نفوس الأجيال الجديدة وشباب الوطن المصري والعربي.





وأكدوا، فخرهم بنجاح الفيلم سينمائيا وتحقيقه ايرادات تجاوزت ال٧٥ مليون جنيه وتليفزيونيا حيث اجتمعت الأسرة المصرية على مشاهدته في كل مرة تم عرضه عبر القنوات المختلفة.



