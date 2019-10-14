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الفوضي تحكم موقف الصمدي بالسادات .. تحميل أعداد إضافية وأجرة زيادة .. الأهالي يستغيثون.. والسائقون يمارسون البلطجة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
الفوضي تحكم موقف
الفوضي تحكم موقف الصمدي بالسادات
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محمد امين
الأهالي :
- نركب السيارات بأجرة زائدة خوفا من بلطجة السائقين
- السيارات تحمل أكثر من المقرر قانونا أمام أعين رجال المرور 
- السائقون يتحكمون في الموقف كيفما شاءوا ومن يعترض فعليه السفر من موقف آخر 

حالة من الفوضى وعدم النظام والبلطجة تسيطر على موقف الصمدي بمدينة السادات أشهر مواقف المدينة الذي يتجه إليها كل صباح طلبة الجامعات من كل القرى المجاورة ومن المحافظات التي تحيط بالمدينة. 

كما يتجه إليها كل صباح كثير من العاملين بالمصانع المتواجدة فيها ووسط هذا الزحام من المواطنين والطلبة تجد بلطجة السائقين والتباعين علي الركاب الذي تبلغ أقصى أحلامهم الحصول كل كرسي في سيارة للعودة لمنازلهم ، فتارة يتفق السائقون علي رفع تعريفة الركوب، وتارة أخرى يمتنعون عن تحميل السيارات علي الرغم من تواجد السيارة داخل الموقف وتواجد الركاب بكثرة ويحدث كل هذا في تواجد رجل الشرطة المسؤول عن تنظيم الحركة وتوفير الأمان للركاب وحمايتهم من بلطجة السائقين.

قال محمد معوض أحد طلبة جامعة مدينة السادات: نعاني يوميا للعودة لمنازلنا فبعد انتهاء يوم دراسي شاق نتجه للموقف للعودة لمنازلنا الموجودة في القري المحيطة بالمدينة نظرا لأننا لم نستطع السكن في سكن الجامعة لنواجه بلطجة وجشع السائقين فتجد السيارات تقل داخل الموقف ويمتنع السائق عن تحميل السيارة علي الرغم من تواجد الكثير من الطلبة والموظفين ويظل الركاب في حالة امتناع عن التحميل حتي يمتلأ الموقف عن آخره بالركاب ثم يفرضون الأجرة التي يريدونها وبالطبع تكون أكثر من تعريفة الركوب المقررة، ونضطر لدفع ما يفرضوه علينا حتي نتمكن من العودة لمنازلنا والأمّرْ من هذا كله تواجد رجل الشرطة بالموقف وعلمه بما يقوم به السائقون تجاه الركاب ولكنه لا يحرك ساكنا ويتركنا فريسة امام جشع السائقين وبلطجة التباعين. 

وأضافت هند محمود طالبة بجامعة السادات، إن موقف الصمدي من أسوأ المواقف علي مستوي الجمهورية، السائقون يتحكمون في كل شيء ويرفعون الأجرة كما يحلو لهم ويقومون بتحميل السيارة أكثر من الحمولة المقررة، ومن يعترض على ذلك فعليه أن يتحمل وابلا من السباب والشتائم القذرة ويتحمل أيضا إنزاله من السيارة وركوب آخر مكانه، وفي النهاية نضطر للخضوع لطلباتهم حتى نتمكن من العودة لمنازلنا. 

وقال محمد صلاح طالب بالجامعة إنه في حالة تواجد السيارة داخل الموقف فهي ملك للركاب وليست ملكا لصاحبها وعليه تحميل الركاب لوجهتهم، ولكن ما يحدث بموقف الصمدي بالسادات عكس ذلك تماما، السائقون يتحكمون في الموقف بشكل كامل، ويقومون بتحديد الأجرة كيفما شاءوا فضلا عن حمولة السيارات الزائدة عن المحدد قانونا.
الفوضي تحكم موقف الصمدي بالسادات .. تحميل أعداد إضافية وأجرة زيادة .. الأهالي يستغيثون.. والسائقون يمارسون البلطجة
الفوضي تحكم موقف الصمدي بالسادات .. تحميل أعداد إضافية وأجرة زيادة .. الأهالي يستغيثون.. والسائقون يمارسون البلطجة
الفوضي تحكم موقف الصمدي بالسادات .. تحميل أعداد إضافية وأجرة زيادة .. الأهالي يستغيثون.. والسائقون يمارسون البلطجة
الفوضي تحكم موقف الصمدي بالسادات .. تحميل أعداد إضافية وأجرة زيادة .. الأهالي يستغيثون.. والسائقون يمارسون البلطجة
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